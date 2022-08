EPFL will in die SAP-Cloud

Die EPFL will den bestehenden Vertrag mit SAP um Cloud-Services erweitern, wie Sprecherin Corinne Feuz gegenüber inside-it.ch bestätigt.

Ausgeschrieben wurde dieser Auftrag indes nicht. Weil die EPFL seit mehr als 20 Jahren in On-Premises-Lösungen von SAP investiere, sei ein Anbieterwechsel "unangemessen", heisst es im entsprechenden Zuschlag auf Simap.

6 Millionen Franken gehen somit direkt an SAP Schweiz, aufgeteilt in einen Grundauftrag über 1,8 Millionen Franken und Optionen in Höhe von 4,2 Millionen Franken. Welche Vertragsbestandteile nur optional abrufbar sind, war von der EPFL nicht zu erfahren.

Fakt ist jedoch, dass an der EPFL nächstes Jahr mit der Implementierung der Cloud-Lösung "SPA Success Factors" begonnen werden soll. Zum Einsatz kommen sollen laut Corinne Feuz sowohl interne Teams wie auch externe Dienstleister. Deren "Auswahl mit den spezifischen Aufgaben wird ausgeschrieben werden", verspricht Feuz.

Angesprochen auf die Datensicherheit bezüglich der Cloud-Lösung verweist Feuz auf den Rahmenvertrag mit SAP und dem Bund. SAP biete die Garantie für einen Cloud-Service in der Schweiz, was auch der rechtlichen Verpflichtung der EPFL zum Schutz von Personendaten und dem Amtsgeheimnis entspreche.