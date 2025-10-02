Eraneos leistet sich einen Chief Technology Officer

Der international tätige IT-Consulter Eraneos hat per 1. Oktober Dalila Rudenka als Chief Technology Officer (CTO) eingestellt, wie das Unternehmen mitteilt. Auf Anfrage erklärte Eraneos gegenüber Inside IT, dass diese Position im Zuge von strategischen Wachstumsinitiativen neu geschaffen wurde.

Rudenka, so Eraneos, habe grosse Erfahrung in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Cloud Computing und digitaler Innovation. Er solle als CTO vorwiegend die Position von Eraneos als Transformationspartner für Organisationen, die das Potenzial von KI ausschöpfen möchten, weiter stärken.

Der neue Mann arbeitete ab 2008 bis 2024 knapp 16 Jahre lang für Google, davon die letzten rund vier Jahre bei Google Schweiz in Zürich. Zuletzt war er Global Head of Aerial Imagery and 3D Mapping. Danach wechselte er als Vice President EMEA zu Onix. Dort, so sein neuer Arbeitgeber, sei er für den erfolgreichen Aufbau von Data- und KI-Einheiten verantwortlich gewesen.