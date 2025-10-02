Eraneos leistet sich einen Chief Technology Officer

Zivilschutz erhält eine App
Die Mobilapplikation "Dienstmanager" soll unter anderem das physische Dienstbüchlein ersetzen. Anfang 2026 beginnen erste Pilotversuche.
Die Cybercrime-Bande Akira nimmt die Schweiz vermehrt ins Visier. Allein im September entwendete die Gruppe Daten von vier Schweizer Unternehmen.
Die beiden Gesundheitsorganisationen wollten ihre IT-Infrastruktur neu ausrichten. Dies soll nun Upgreat übernehmen.
Die Arbeitslosenzahl steigt seit Anfang 2024 kontinuierlich. Ein Sprung wegen der Fusion von UBS und Credit Suisse ist aber nicht feststellbar.