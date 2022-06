Event-Ankündigung: Wie sicher ist die Cloud?

Selbst wenn Technologie korrekt angewendet würde, fänden Cyberkriminelle Wege ins Unternehmen. Via Social Engineering und Phishing würden Mitarbeitende manipuliert und Daten gestohlen, schreibt Swiss Made Software.

Die Organisation fragt, ob der Aufbruch in die Digitalisierung für Schweizer KMU gleichbedeutend mit einem unüberschaubaren Sicherheitsrisiko verbunden sei und ob am Ende sogar die geschäftliche Handlungsfreiheit verloren gehe, wo die digitale Souveränität auf der Strecke bleibt?

Diesen Fragen will Swiss Made Software nachgehen und sie am kommenden MIttwoch, 22. Juni 2022 online und an der Topsoft beantworten . Zu den Rednern gehören unter andermem Mas Klaus von der Melde und Analysestelle Informationssicherung (Melani) und Christian Walter von Swiss Made Software selbst. Interessierte können sich hier anmelden. Sie sprechen über Gefahren für Schweizer KMU beziehungsweise Cloud-Security.