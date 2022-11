Everyware und Elca Cloud Services spannen zusammen

Elca Cloud Services und Everyware "bündeln ihre Kräfte", wie die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Die derzeitigen Management-Teams würden aber ihre jeweiligen Unternehmen weiterführen und ihre Unabhängigkeit behalten. Sämtliche Mitarbeitenden würden in ihren bisherigen Funktionen weiterbeschäftigt.

Diese Ausdrucksweise liess uns vermuten, dass Elca Everyware übernommen oder sich zumindest am Unternehmen beteiligt hat. Auf eine entsprechende Anfrage hin erklärte uns Kurt Ris, CEO von Everyware, die Situation genauer. Es handle sich nicht um eine Übernahme, so Ris, sondern um einen Zusammenschluss von Everyware und Elca Cloud Services mit gemeinsamem Eigentum. "Elca, die Muttergesellschaft von ECS, und die bestehen­den Eigentümer von Everyware sind gemeinsam die neuen Aktionäre. Ein Executive Committee, bestehend aus den wichtigsten Managern der beiden Unternehmen, steuert die Weiterentwicklung des gemeinsamen Portfolios an Services und Kompetenzen. Beide Gesellschaften bleiben bestehen und werden weiterentwickelt. Über weitere Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart."

Grösseres Portfolio

Alle Funktionen und Teamstrukturen, so Ris weiter, bleiben bestehen. Bisherige Services werden zur gewohnten Qualität und Kontinuität erbracht. Ändern beziehungsweise erweitern werde sich aber das Portfolio an Services, das in Zukunft angeboten werden könne:

Die Firma Everyware wurde 1995 in Zürich als einer der ersten Schweizer Internet Service Provider gegründet und hat sich in den 2000er Jahren auf das B2B-Business konzentriert. Mittlerweile habe Everyware mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Analyse, der Konzeption, im Aufbau und Betrieb von geschäftskritischen Cloud-Plattformen, heisst es in der Mitteilung.

Elca Cloud Services (ECS) wurde 2020 als Spin-Off von Elca gegründet, ist aber weiterhin ein Teil der Elca-Gruppe und hat seinen Hauptsitz in Lausanne. ECS bietet Kompetenzen sowie Ressourcen in den Bereichen Cloud, Managed Services und DevOps.

Die Everyware Gruppe und ECS haben zusammen laut Ris gegenwärtig rund 200 Mitarbeitende, wobei die Everyware Gruppe aktuell rund 125 und ECS rund 65 Mitarbeitende beschäftige. Beide Unternehmen würden über einen sehr hohen Anteil an spezialisierten Engineers verfügen.

Durch den Zusammenschluss, so die Mitteilung, werde ein unabhängiger Cloud-Anbieter geschaffen, der effiziente Hybrid-Cloud-Lösungen für alle Schweizer Kunden implementieren könne, sowohl über die Dienste von Hyperscalern (Azure, AWS, OCI, GCP) als auch über ihre jeweiligen eigenen Cloud-Plattformen.

Kurt Ris sagt, dass die Nutzung der Software-Entwicklungskapazitäten von ECS dabei helfen werde, die ständig wachsenden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Séverin Voisin, General Manager von ECS, findet, dass Everyware "die perfekte Ergänzung für ECS" sei, um die Kapazitäten für Kunden sowohl aus dem privaten als auch dem öffentlichen Sektor zu erhöhen.