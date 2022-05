Exklusiv: Adrian Schmid verlässt eHealth Suisse

Wie inside-it.ch exklusiv erfahren hat, hat Adrian Schmid bei eHealth Schweiz seine Kündigung eingereicht. "Es stimmt, ich habe gekündigt und werde nur noch bis Ende August bei eHealth Suisse arbeiten", bestätigt Schmid uns gegenüber.

Es falle ihm nicht leicht, die Organisation zu verlassen, sagt Schmid am Telefon. Schliesslich sei er von Anfang an dabeigewesen und habe eHealth Suisse mitaufgebaut. Sein persönliches Ziel, ein eigenes elektronisches Patientendossier zu haben, sei aber nun erreicht. "Deshalb war es an der Zeit, nochmal einen letzten Wechsel zu machen."

Schmid wechselt zum Zürcher Beratungshaus Federas, das sich auf öffentliche Institutionen spezialisiert hat. Seine neue Stelle tritt Adrian Schmid im November an. Bei der Suche seines eigenen Nachfolgers ist Schmid nicht mehr beteiligt. Darum kümmern sich Bund und Kantone.