Exklusiv: Visana lagert IT an Inventx aus

Der Versicherer Visana hat sich zu einem umfassenden IT-Outsourcing an Inventx entschieden, wie inside-it.ch erfahren hat. Auf Anfrage bestätigt Visana die Pläne und erklärt, man sei bereit, "bei der Digitalisierung neue Wege zu gehen".

Mit Inventx erhalte Visana Zugriff auf "marktaktuelles und in der Finanzindustrie erprobtes IT-Know-how sowie Zugang zu modernsten Technologien". Man wolle künftige Entwicklungen "nicht nur antizipieren, sondern auch mit beeinflussen", erklärt der Versicherer. Bis Mitte 2024 wolle Visana gemeinsam mit Inventx die IT so transformieren, dass das Unternehmen optimal für künftige Marktanforderungen gerüstet sei.

Rund 40 Personen werden im Zuge dessen künftig bei Inventx in Bern angestellt sein. Ein Hauptziel sei die optimale Zusammenarbeit, folglich werde es im Rahmen des IT-Outsourcing zu keinen Entlassungen kommen, so François Furer, Leiter Unternehmenskommunikation bei Visana.

Betrieb von Syrius, SOC und Umsystemen

Konkret an Inventx ausgelagert werden das Kernsystem Syrius sowie Umsysteme, Workplace, Service Desk und Security Operations Center. Künftig wolle man Applikationsservices aus der Community-Cloud von Inventx als Self-Service und On-Demand beziehen können und den Applikationsbetrieb automatisierten. Sämtliche Digitalisierungsaufgaben, die "direkt zur Differenzierung von Visana am Markt beitragen", würden beim Versicherer verbleiben, erklärt uns Furer weiter. Dazu gehörten das Digital Business Management, die Architektur und das Development Center.