Fall Xplain: Aargauer Datenschützerin kritisiert Verwaltung scharf

Die Aargauer Kantonsverwaltung hat im Vorfeld des Datendiebstahls bei der Softwarefirma Xplain gegen die Datenschutzbestimmungen verstossen. Dafür hat Gunhilt Kersten, die kantonale Beauftragte für Öffentlichkeit und Datenschutz, die Verwaltung in einem Bericht vom Dezember 2023 scharf kritisiert. Die Herausgabe der Daten sei "unzulässig" gewesen. Im Januar folgte Katrin Gisler auf Kersten und ist seitdem die neue Datenschutzverantwortliche.

Davon betrafen rund 10% (32 GB) Daten aus dem Aargauer Departement für Volkswirtschaft und Inneres (DVI). Veröffentlicht wurden unter anderem geschäftliche Kontaktdaten von Mitarbeitenden des Amts für Migration und Integration des Kantons Aargau (MIKA) und der Kantonspolizei sowie Kontaktdaten von Gemeinden und Sozialdiensten.

Das DVI lieferte die Daten laut Aargauer Regierungsrat im Rahmen von Software-Entwicklungsprojekten an Xplain. Die Verwaltung trug also ihren Anteil dazu bei, dass bei der Firma überhaupt sensible Daten gespeichert waren und geklaut werden konnten. Der Kanton arbeitet seit rund 10 Jahren mit der Firma in Interlaken zusammen.