Finanzierungsrunde für Zürcher KI-Startup Zenline

Basler Btelligent firmiert neu als Altyca
Die umfirmierte Altyca will Daten- und KI-Projekte mit Schweizer Kunden realisieren. Dabei sollen vornehmlich Databricks- und Microsoft-Lösungen zum Einsatz kommen.
Während eines Monats wollen rund 150 Organisationen die Bevölkerung und KMU unter anderem für die Chancen und Risiken des neuen Schweizer KI-Sprachmodells sensibilisieren.
In Microsoft Copilot kommen künftig zusätzlich zu den KI-Modellen von OpenAI zwei eigens entwickelte Modelle zum Einsatz: für die Audioausgabe und die Benutzerinteraktion.
Die Plattformen mit Geodaten verzeichnen Millionen Besuche. Ein einziges Geoportal soll jetzt alle Daten aus der Schweiz zusammenführen.