Finanzierungsrunde für Zürcher KI-Startup Zenline

Das 2024 gegründete Zürcher Startup Zenline hat in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde 1,6 Millionen US-Dollar gesammelt. Angeführt wurde die Runde von Seedcamp, mit Beteiligung von Yellow, First Momentum und Arc Investors.

Zenline entwickelt eine KI-Lösung, die dem Detailhandel helfen soll, profitable und kundenorientierte Sortimente aufzubauen. Laut eigenen Angaben wird die Lösung bereits von führenden europäischen Einzelhändlern genutzt. Seit Anfang 2025 seien damit mehr als eine Million Produkte analysiert worden.

"Wir entwickeln KI-Agenten, die wie Sortimentsentscheider denken, aber innerhalb von Sekunden agieren. Unsere Mission ist es, europäischen Einzelhändlern zu ermöglichen, wieder profitabel zu konkurrieren", sagte Mitgründer und CEO Arber Sejdiji in einer Mitteilung. Mit KI-Hilfe könnten sich diese wieder einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konzernen wie Amazon oder Temu verschaffen. Das frische Kapital soll zur Optimierung und Weiterentwicklung der Zenline-Lösung genutzt werden.