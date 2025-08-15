Finma bleibt bei IAM Securix treu

15. August 2025 um 09:14
image
Foto: zVg

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht setzt beim Identity und Access Management weiter auf den bewährten Lieferanten. Er hat allerdings auch als Einziger ein Angebot eingereicht.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma setzt seit 2012 ein IAM-System auf Basis von Omada Identity ein. Das Identity und Access Management (IAM) ist tief in die ausgelagerte Infrastruktur der Behörde integriert und stellt für die rund 750 Mitarbeitenden circa 6100 Berechtigungsrollen bereit.
