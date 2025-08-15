Finma bleibt bei IAM Securix treu

Fortinet warnt vor kritischer Lücke in seiner SIEM-Plattform
Für eine kritische Schwachstelle in FortiSIEM gibt es laut dem Unternehmen einen Exploit in freier Wildbahn. Fortinet stellt Security-Updates bereit.
Mit zwei Softwarekomponenten sollten seit fünf Jahren die Beschaffungsprozesse des Bundes digitalisiert werden. Eine ist noch nicht fertig, die andere wird kaum genutzt.
Der Regierungsrat will unter anderem ein kantonales Kompetenzzentrum aufbauen. Die Initiative sieht Ausgaben von 9 Millionen Franken pro Jahr vor.
Der Anbieter von IAM-Lösungen schafft die neue Region Alps & Eastern Europe und besetzt die Leitung mit Roman Stefanov. Er kommt von Cisco Schweiz.