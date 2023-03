Flughafen Dübendorf wird zum Testgelände für Drohnen

Auf dem Flughafen Dübendorf ZH entsteht eine neue Testarena für Drohnen und autonome Fahrzeuge. Bereits jetzt finden erste Testflüge und -fahrten in einer gesicherten Halle statt. Demnächst wollen die Forschenden laut einer Mitteilung der Universität Zürich (UZH) auch das Aussengelände nutzen.

So könne geprüft werden, wie Drohnen in Wind und Wetter agieren. Die Outdoor-Testarena soll mit einem Netz gesichert werden. Ebenfalls ist eine digital kontrollierte Outdoor-Testarena im kontrollierten Luftraum (CTR) geplant. Langfristiges Ziel sei es, in Dübendorf eine Zertifizierungsstelle für alle Drohnen, die kommerziell genutzt werden, zu etablieren.

Eine solche Testarena sei nötig, da in den letzten Jahren das Interesse an autonomen Fahrzeugen im gewerblichen Bereich exponentiell angestiegen sei. Auch der Bedarf für äusserst schnellen, sicheren und robusten Drohnen steige.

Drohnen für die Suche nach Überlebenden

Heute seien kommerzielle Drohnen noch langsam und ihre Batterien bereits nach 30 Minuten aufgebraucht. Für die Suche nach Überlebenden bei einem Erdbeben oder die Erkundung einer defekten Brücke seien diese Geräte deshalb nicht brauchbar. In der neuen Testarena können laut der UZH die erforderlichen Tests zur Verbesserung solcher Drohnen durchgeführt werden.

Die Testinfrastruktur mit dem Namen LINA entsteht dank der Digitalisierungsinitiative des Kantons Zürich zusammen mit der Universität Zürich, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der Zürcher Hochschule der Künste. Die Digitalisierungsinititative hat zum Ziel, die Zusammenarbeit der Zürcher Hochschulen im Digitalisierungsbereich zu fördern und übernimmt mit den teilnehmenden Zürcher Hochschulen auch die Finanzierung.