Freiburger Kantonsspital vergibt KIS-Auftrag

4. November 2025 um 11:17
image
HFR-Klinik in Freiburg. Foto: HFR / Charly Rappo

Das HFR ersetzt sein Klinikinformationssystem. Der Zuschlag über 11,5 Millionen Franken geht an die Zürcher Firma Cistec.

Das Hôpital fribourgeois / Freiburger Spital (HFR) hat einen Anbieter für ein neues Klinikinformationssystem (KIS) gefunden. Beteiligt an der Beschaffung ist auch das Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit (FNPG). Das aktuelle KIS an den jeweiligen Kliniken ist seit mehreren Jahren im Einsatz und soll in einem gemeinsamen Projekt definitiv abgelöst werden.
