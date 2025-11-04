Freiburger Kantonsspital vergibt KIS-Auftrag

Abo
Stadt Winterthur bricht HR-Projekt ab
Während der Wechsel auf ein neues ERP-System geklappt hat, muss die Ablösung von SAP Stäfa noch warten. Das Migrationsprojekt wird abgebrochen und neu ausgeschrieben.
