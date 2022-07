Freiburger Milchhändler Cremo mit Ransomware attackiert

Cremo, mit Hauptsitz im freiburgischen Villars-sur-Glâne, wurde am vergangenen Wochenende Opfer eines Cyberangriff. Cremo ist gemäss 'Konsider.ch' der fünftgrösste Milchhändler und zweitgrösste Milchverarbeiter der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeitende in 5 Kantonen.

Gegenüber 'Keystone-ATS' bestätigte Cremo den Angriff, über den zuerst unter anderem 'La Liberté' und 'Arcinfo' berichtet hatten. Die Freiburger Kantonspolizei erklärte gegenüber 'Arcinfo' : "Wir wurden am letzten Wochenende über einen Hack bei Cremo informiert. Wir stehen in Kontakt mit den Managern des Unternehmens, um sie bei ihren Bemühungen zu unterstützen. Eine Strafanzeige wurde eingereicht und die Ermittlungen dauern an."