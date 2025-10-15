Geschäftsleitungswechsel bei Swiss IT Professional

Radicant unter neuer Führung
Bruno Meyer wird per 27. Oktober neuer CEO und löst Anton Stadelmann ab, der die Digitalbank auf eigenen Wunsch verlässt.
Der US-Konzern stellt heute die Sicherheitsupdates für das Betriebssystem ein. Trotzdem hat das Unternehmen aber noch einige Pläne für Windows 10.
An der Hausmesse Dreamforce hat der CRM-Spezialist eine Plattform für KI-Agenten angekündigt. Dort sollen künftig menschliche Mitarbeitende und die Technik kooperieren.
Von Nestlé wechselt Cristina Ghetti zur Zurich Versicherung. Sie wird zukünftig auch mit dem neuen Group Chief Technology Officer Terry Powell zusammenarbeiten.