Geschäftsleitungswechsel bei Swiss IT Professional

15. Oktober 2025 um 10:34
Andreas Fehlmann (links) und Markus Senn. Foto: Swiss IT Professional

Bei der Firma aus Hettlingen übernimmt der bisherige Chief Sales Officer Andreas Fehlmann die Geschäftsführung.

Per Januar 2026 übergibt Markus Senn die Geschäftsführung von Swiss IT Professional an den bisherigen Chief Sales Officer Andreas Fehlmann, wie die Firma mitteilt. Die IT-Firma mit Sitz in Hettlingen, die Senn im Jahr 2010 gründete, unterstützt Unternehmen verschiedener Branchen bei der Planung, Umsetzung und Betreuung von IT-Infrastrukturen sowie bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse.
Nach seiner Pensionierung bleibt Senn als Verwaltungsratspräsident tätig. Zu seinem Nachfolger sagt er: "Mit der Übergabe der Unternehmensleitung an Andreas Fehlmann entsteht Raum für neue Ideen und Entwicklungen. Das familiäre Firmenleben und der persönliche, vertrauensvolle Umgang mit unseren Kunden bleiben unverändert die Eckpfeiler unserer Unternehmenskultur."
Fehlmann war vor seinem Eintritt bei Swiss IT Professional bei Hewlett Packard und Microsoft Schweiz tätig, wo er unter anderem für den Vertrieb von Infrastruktur- und Cloud-Lösungen sowie die Betreuung von Grosskunden verantwortlich war. Zu seiner neuen Verantwortung äussert er: "Ich bin stolz und dankbar, die Verantwortung für Swiss IT Professional übernehmen zu dürfen."


