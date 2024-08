Geschätzter Schaden der Crowdstrike-Panne geht in die Milliarden

Die IT-Panne, die vor einer knappen Woche bei Firmen weltweit zum gefürchteten "Blue Screen of Death" geführt hat, verursacht Milliardenschäden. Der Versicherer Parametrix beziffert den Schaden für Unternehmen auf 15 Milliarden Dollar. Allein bei den amerikanischen Fortune-500-Firmen – Microsoft ausgenommen – sollen Kosten von 5,4 Milliarden Dollar anfallen.

Unternehmen im Bank- und Gesundheitswesen sowie Fluggesellschaften habe es am härtesten getroffen, sagt Parametrix-CEO Jonathan Hatzor gegenüber 'Reuters'. Der Finanzchef von Air France KLM rechnet mit einem Verlust von 10 Millionen Euro. Der Ausfall sei wahrscheinlich das "grösste Akkumulationsereignis, das wir je in der Cyberversicherung gesehen haben", so Hatzor. Die versicherten Schäden könnten sich weltweit auf etwa 1,5 bis 3 Milliarden Dollar belaufen.