Gesundheitsdaten jedes dritten Australiers im Darkweb

In Australien sorgt derzeit ein Cyberangriff auf die Versicherungsgesellschaft Medibank für Aufsehen. Die Krankenkasse hat rund 9,7 MIllionen Kundinnen und Kunden, darunter auch den Premierminister Anthony Albanese. Das Unternehmen bestätigte den Angriff und den Zugriff auf sämtliche Kundendaten, weigerte sich aber, auf die Lösegeldforderungen der Cyberkriminellen einzugehen. Diese haben nun mit der Veröffentlichung der Gesundheitsdaten begonnen, wohl um den Druck zu erhöhen. Bei einer Bevölkerung von knapp 26 Millionen ist fast jede dritte Person im Land betroffen.

Die Hacker gingen dabei besonders perfide vor: Wie die ' Australian Financial Review ' schreibt, haben die Cyberkriminellen auf einer Darkwebsite, die in Verbindung mit der berüchtigten Ransomware-Bande REvil stehen soll, zwei verschiedene "Proben" der Daten veröffentlicht haben. Eine sogenannte "dreckige Liste" mit eher gut situierten Personen, die an Drogenabhängigkeit oder Alkoholmissbrauch leiden, und eine "gute Liste", auf der Menschen mit tatsächlichen medizinischen Beschwerden aufgeführt sind.