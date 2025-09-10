Gewerkschaft kritisiert Post wegen Verlagerung von IT-Jobs

10. September 2025 um 11:24
Abo
image
Foto: Post

Die Post will in den nächsten fünf Jahren ihren IT-Standort Lissabon personell ausbauen und Stellen in der Schweiz nicht nachbesetzen. Dagegen wehrt sich die Gewerkschaft Syndicom.

Die Post will in den nächsten fünf Jahren circa 200 vakante Stellen in der Informatik nicht mehr in der Schweiz, sondern nur noch in Portugal ausschreiben. In Lissabon sollen 200 neue IT-Jobs entstehen, während die Positionen in der Schweiz nicht nachbesetzt respektive die Stellen abgebaut werden sollen. Von diesen Plänen hatte zuerst der 'Tages-Anzeiger' (Paywall) berichtet.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

T&N erhält eine Chefin

Emma Page ist die designierte Nachfolgerin von Herrmann Graf.

publiziert am 10.9.2025
image

IT Basel-Stadt behält Doppelspitze

Diana Rosenthal und Philippe Hehn leiten seit Mai gemeinsam die kantonale IT-Organisation. Die Stellen waren befristet, sollen nun aber permanent etabliert werden.

publiziert am 10.9.2025
image

77 Schweizer IT-Lernende absolvieren höhere Berufsbildung

Der weitaus grösste Teil hat eine Weiterbildung als Wirtschaftsinformatikerin oder Wirtschaftsinformatiker abgeschlossen.

publiziert am 9.9.2025
imageAbo

Post plant 200 neue IT-Stellen in Portugal

In den nächsten fünf Jahren sollen am Standort Lissabon rund 200 zusätzliche IT-Stellen geschaffen werden. Parallel rechnet die Post mit weniger IT-Beschäftigten in der Schweiz.

publiziert am 9.9.2025