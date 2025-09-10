Gewerkschaft kritisiert Post wegen Verlagerung von IT-Jobs

T&N erhält eine Chefin
Emma Page ist die designierte Nachfolgerin von Herrmann Graf.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Emma Page ist die designierte Nachfolgerin von Herrmann Graf.
Diana Rosenthal und Philippe Hehn leiten seit Mai gemeinsam die kantonale IT-Organisation. Die Stellen waren befristet, sollen nun aber permanent etabliert werden.
Der weitaus grösste Teil hat eine Weiterbildung als Wirtschaftsinformatikerin oder Wirtschaftsinformatiker abgeschlossen.
In den nächsten fünf Jahren sollen am Standort Lissabon rund 200 zusätzliche IT-Stellen geschaffen werden. Parallel rechnet die Post mit weniger IT-Beschäftigten in der Schweiz.