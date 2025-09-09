Post plant 200 neue IT-Stellen in Portugal

9. September 2025 um 13:08
image
Foto: Post

In den nächsten fünf Jahren sollen am Standort Lissabon rund 200 zusätzliche IT-Stellen geschaffen werden. Parallel rechnet die Post mit weniger IT-Beschäftigten in der Schweiz.

Die Schweizerische Post will in den nächsten fünf Jahren 200 neue IT-Stellen in Portugal schaffen. Am Standort Lissabon sollen dereinst 260 hochqualifizierte Informatikerinnen und Informatiker arbeiten. Gleichzeitig würden in der Schweiz freie Stellen nicht wieder besetzt, berichtet der 'Tages-Anzeiger' (Paywall).
Kommentare

Mehr zum Thema

