Post plant 200 neue IT-Stellen in Portugal

Arbeitslosigkeit in der Informatik steigt erneut
Im August hat die Zahl der arbeitslosen ICT-Fachkräfte schweizweit zugenommen. Auch in den grossen Kantonen zeigt sich das gleiche Bild.
Der Gründer und langjährige CEO Rinaldo Lieberherr zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Sein Nachfolger Simeon Roth kommt von Faigle.
Jean-Pierre Brulard verlässt das Unternehmen per sofort. Er war nur etwas länger als ein Jahr CEO.
Der langjährige Zühlke-Manager und Ex-Schweiz-Chef wechselt zu Isolutions. Der bisherige CEO Josua Regez bleibt im Verwaltungsrat.