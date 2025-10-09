Gewinner der Digital Economy Awards gesucht

9. Oktober 2025 um 15:15
Foto: Digital Economy Award

Die Finalisten der begehrten Digital Economy Awards stehen fest. Im November entscheidet sich, welche der rund 30 Personen und Unternehmen in der Schweiz ausgezeichnet werden.

In gut einem Monat werden an der Gala-Nacht im Zürcher Hallenstadion die Digital Economy Awards verliehen. Die Interviews mit den Finalistinnen und Finalisten sind geführt, die Jurys überbieten sich bei jedem Treffen mit neuen Superlativen über die Kandidatinnen und Kandidaten. Schon ein Blick in die Protokolle verrät: Der Wettstreit um die begehrten Auszeichnungen könnte nicht knapper sein.
Das gilt selbstredend auch für den Publikumspreis "The Pascal". Hier haben Sie, als unsere geschätzten Leserinnen und Leser, aber ein gewichtiges Wort mitzureden! Bitte nutzen Sie die letzte Gelegenheit und geben Sie jetzt Ihre Stimme ab für die IT-Persönlichkeit des Jahres 2025.

Finalistinnen und Finalisten im Überblick

Nextgen Hero

  • Alexandra Allgaier, Universität St.Gallen (HSG)
  • Michael Jakob, Berner Fachhochschule
  • Nathalie Kern, Ostschweizer Fachhochschule
  • Simon Weigold, Universität Luzern

Next Global Hot Thing

  • Irmos Technologies
  • Largo.ai
  • Mimic Robotics
  • Roboa

Digital Excellence Gov & NPO

  • Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich
  • Gemeinden Horgen und Thalwil sowie Städte Kloten und Uster mit Jaxforms
  • Swiss Guardia

Digital Excellence Commercial

  • Flawa iq
  • Insel Gruppe
  • ISS Schweiz mit Akenza
  • Kantonsspital Baden mit Trifact

The Pascal


ICT Education & Training – Kategorie 1-20 ICT-Mitarbeitende

  • Hustech Installations
  • Into Technologies
  • Möbel Pfister

ICT Education & Training – Kategorie 21-100 ICT-Mitarbeitende

  • Clavis IT
  • Convotis Schweiz
  • Leuchter IT Solutions

ICT Education & Training – Kategorie über 100 ICT-Mitarbeitende

  • Bühler
  • Liip
  • Suva
Kommentare

