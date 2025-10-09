Gewinner der Digital Economy Awards gesucht

In gut einem Monat werden an der Gala-Nacht im Zürcher Hallenstadion die Digital Economy Awards verliehen. Die Interviews mit den Finalistinnen und Finalisten sind geführt, die Jurys überbieten sich bei jedem Treffen mit neuen Superlativen über die Kandidatinnen und Kandidaten. Schon ein Blick in die Protokolle verrät: Der Wettstreit um die begehrten Auszeichnungen könnte nicht knapper sein.

Das gilt selbstredend auch für den Publikumspreis "The Pascal". Hier haben Sie, als unsere geschätzten Leserinnen und Leser, aber ein gewichtiges Wort mitzureden! Bitte nutzen Sie die letzte Gelegenheit und geben Sie jetzt Ihre Stimme ab für die IT-Persönlichkeit des Jahres 2025.

Finalistinnen und Finalisten im Überblick

Nextgen Hero Alexandra Allgaier, Universität St.Gallen (HSG)

Michael Jakob, Berner Fachhochschule

Nathalie Kern, Ostschweizer Fachhochschule

Simon Weigold, Universität Luzern

Next Global Hot Thing Irmos Technologies

Largo.ai

Mimic Robotics

Roboa

Digital Excellence Gov & NPO Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich

Gemeinden Horgen und Thalwil sowie Städte Kloten und Uster mit Jaxforms

Swiss Guardia

Digital Excellence Commercial Flawa iq

Insel Gruppe

ISS Schweiz mit Akenza

Kantonsspital Baden mit Trifact

ICT Education & Training – Kategorie 1-20 ICT-Mitarbeitende Hustech Installations

Into Technologies

Möbel Pfister

ICT Education & Training – Kategorie 21-100 ICT-Mitarbeitende Clavis IT

Convotis Schweiz

Leuchter IT Solutions

ICT Education & Training – Kategorie über 100 ICT-Mitarbeitende Bühler

Liip

Suva

Interessenbindung: Inside IT ist Medienpartner der Digital Economy Awards und Mitveranstalter des "The Pascal"-Awards.