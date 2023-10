Globale KI-Richtlinien stehen

Die Gruppe der G7-Staaten hat sich auf einen Verhaltenskodex geeinigt. Dieser richtet sich an Unternehmen, die an KI-Systemen arbeiten, und soll regeln, wie Regierungen mit Künstlicher Intelligenz in Zusammenhang mit Datenschutzbedenken und Cybersecurity umgehen. Das berichtete zuerst die Nachrichtenagentur ' Reuters '.

Vertrauenswürdige KI fördern

Der Kodex ( PDF ) besteht aus 11 Punkten und zielt darauf ab, sichere und vertrauenswürdige KI zu fördern. Er soll Unternehmen, die an KI-Modellen arbeiten und forschen, Leitplanken bieten. Sie sollen geeignete Massnahmen ergreifen, um Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern. Darüber hinaus sollen Unternehmen öffentlich über den Einsatz und Missbrauch von KI-Systemen berichten.

Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Grossbritannien, die Vereinigten Staaten sowie die Europäische Union, welche die G7 bilden, haben die Grundlage für diesen Leitfaden im Mai dieses Jahres im japanischen Hiroshima geschaffen . Wie die EU-Kommission heute mitteilt, begrüsst sie die Einigung auf die "internationalen Leitprinzipien".

Biden unterzeichnet Executive Order

Fast gleichzeitig hat US-Präsident Joe Biden eine Executive Order unterzeichnet. Sie sei die bedeutendste Massnahme einer Regierung im Bereich Künstlicher Intelligenz weltweit, heisst es aus dem Weissen Haus. Die Verordnung legt unter anderem neue Standards für die Sicherheit von KI-Anwendungen fest.

"Angesichts des Tempos dieser Technologie können wir uns nicht im normalen Tempo bewegen, wir müssen schnell vorankommen – idealerweise schneller als die Technologie selbst", sagte Jeff Zients, Stabschef des Weissen Hauses.

Standards für Erkennung von KI-Inhalten

So müssen Entwickler von leistungsstarken KI-Systemen die Ergebnisse ihrer Sicherheitstests der Regierung mitteilen, bevor sie die Öffentlichkeit zu Gesicht bekommt. Darüber hinaus sollen Unternehmen Standards und Best Practices für die Erkennung von KI-generierten Inhalten festlegen.

Ebenfalls fördert das Dekret den Schutz der Privatsphäre von Amerikanerinnen und Amerikanern und will Diskriminierung verhindern. So soll zum Beispiel unterbunden werden, dass KI-Algorithmen von Vermietern und Vergabestellen von Sozialhilfeprogrammen eingesetzt werden. Zudem nimmt Biden auch die eigene Regierung in die Pflicht. Die Executive Order soll sicherstellen, dass auch die Regierung KI verantwortungsvoll einsetzt.