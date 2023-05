G7-Nationen fordern KI-Regulierungen

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder fordern technische Standards, um Künstliche Intelligenz "vertrauenswürdig" zu halten. Im Rahmen eines Treffens im ja­pa­nisch­en Hiroshima erklärten sie, dass die Regeln für digitale Technologien "mit unseren gemeinsamen de­mo­kra­tisch­en Werten in Einklang stehen" sollten. Deshalb sprachen sie sich in einer gemeinsamen Erklärung für eine Vision mit dem Ziel von vertrauenswürdiger KI aus.

Die Einigung kam gemäss 'Reuters' auf Initiative der Europäischen Union zustande. Diese arbeitet bereits seit mehreren Monaten an der Regulierung von Künstlicher Intelligenz . Erst am 11. Mai wurde der AI-Act von den zuständigen EU-Parlaments-Ausschüssen mit grosser Mehrheit angenommen . "Wir wollen, dass KI-Systeme präzise, zuverlässig, sicher und dis­kri­mi­nier­ungs­frei sind, unabhängig von ihrer Herkunft", erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen.

Neben der EU werden auch in den USA Stimmen für Regulierungen immer lauter. So forderte bereits im März ein Kollektiv aus prominenten IT-Persönlichkeiten eine Denkpause für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz . Selbst Sam Altman, der Chef von der ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI, will eine strengere Aufsicht für solche Systeme. Wer sich nicht an vorgeschriebene Standards hält, dem soll die Lizenz entzogen werden, sagte er vor wenigen Tagen.