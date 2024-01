Google: Milliardenausgaben für Entlassungen

Wie der Google-Mutterkonzern Alphabet bekannt gegeben hat, hat er im Jahr 2023 einen Umsatz von 307,4 Milliarden Dollar erreicht, 8,3% mehr als 2022. Der operative Gewinn betrug 84,3 Milliarden Dollar, 13% mehr als im Jahr zuvor. Der Reingewinn kam bei 73,8 Milliarden Dollar zu liegen.

Alphabet beziehungsweise Google bleibt also eine Geldmaschine. Trotzdem waren Anleger durch die die Zahlen des letzten Quartals enttäuscht. Googles Werbegeschäft wächst stark – aber nicht ganz so schnell, wie an der Wall Street erwartet. Im vergangenen Quartal stiegen die Anzeigenerlöse im Jahresvergleich um 11% auf 65,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt eher mit 65,8 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel zeitweise um rund 4%.

Werbung im Umfeld der Google-Suchmaschine ist nach wie vor die mit Abstand wichtigste Geldquelle des Konzerns. Hier stieg der Umsatz im vergangenen Quartal von 42,6 auf 48 Milliarden Dollar. Youtube steigerte die Anzeigenerlöse von knapp 8 auf 9,2 Milliarden Dollar. Die Entwicklung von Googles Werbegeschäft wird sehr genau beobachtet. Eine zentrale Frage ist, ob Versuche von Konkurrenten, mit Hilfe Künstlicher Intelligenz direkte Antworten statt Links anzuzeigen, eine Spur bei Google hinterlassen.

Das Cloud-Geschäft wuchs von 7,3 auf 9,2 Milliarden Dollar. Der Bereich, der im Vorjahresquartal einen operativen Verlust von 186 Millionen Dollar verbucht hatte, schrieb nun mit einem Gewinn von 864 Millionen Dollar schwarze Zahlen.

Bei den sogenannten "anderen Wetten" – Zukunftsprojekten wie selbstfahrende Autos oder Lieferdrohnen – stieg der Umsatz aller Firmen von 226 auf 657 Millionen Dollar. Der operative Verlust des Bereichs wurde deutlich gedrückt: von 1,24 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf jetzt 863 Millionen Dollar.

Die Kosten des Sparens

Anlässlich der Veröffentlichung der Jahreszahlen gab der Konzern auch 2 weitere interessante Fakten bekannt. Google versucht, mit dem Abbau von tausenden Stellen Geld zu sparen. Der Abbau betrifft auch die Schweizer Niederlassung . Aber bevor es ans Sparen geht, kostet der Stellenabbau viel Geld.

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 2,1 Milliarden Dollar für Abfindungen ausgegeben. Allein im Januar 2024 waren es bisher schon 700 Millionen Dollar.

Verlängerte Hardware-Lebenszeit

Andererseits hat der Konzern diese Ausgaben durch eine andere Massnahme bereits mehr als kompensiert. Seit 2021 verwendet Alphabet seine Hardware länger als früher. Zuerst waren es 4 statt nur 3 Jahre für Server und 5 statt 4 Jahre für Netzwerkausrüstung. Seit 2023 werden beide sogar 6 Jahre lang verwendet. Dadurch hat Google im vergangenen Jahr mehr als 3,9 Milliarden Dollar weniger abschreiben müssen und unter dem Strich 3 Milliarden Dollar mehr Profit gemacht.