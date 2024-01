Aus Zoogler-Kreisen hat inside-it.ch von Befürchtungen gehört, dass das Unternehmen verschiedene Tätigkeiten von der Schweiz nach Osteuropa verlegt. Offenbar, um Kosten einzusparen.

Hierzulande arbeiten verschiedenen Quellen zufolge gut 5000 Mitarbeitende für den US-Konzern. Zürich ist der grösste Entwicklungsstandort von Google ausserhalb der USA. Entsprechend hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren eine Reihe neuer Immobilien angemietet. Neben dem Hürlimann-Areal und mehreren Gebäuden an der Europaallee gehören dazu Standorte an der Müllerstrasse und am General-Guisan-Quai , dem ehemaligen Schweizer Hauptsitz von IBM. Google wollte das Gebäude eigentlich ab 2024 nutzen.