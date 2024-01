Die Entlassungen bei Google in Zürich gehen weiter

Vor einigen Tagen hat Google-CEO Sundar Pichai weitere Entlassungen im Konzern angekündigt. Es ist die dritte Hiobsbotschaft für die Beschäftigten in den letzten 12 Monaten. In einem internen Memo hiess es laut dem US-Magazin 'The Verge' , dass im Laufe des Jahres weitere Mitarbeitende gehen müssten.

Die Zahlen will Google nicht bestätigen. Fragen von inside-it.ch zu Entlassungen und Nettoentwicklung der Beschäftigten beantwortet die Medienstelle mit einem internationalen Pressestatement. Dort heisst es, man habe Anpassungen vorgenommen. "Einige Teams setzen diese Art von organisatorischen Veränderungen fort, zu denen auch die Abschaffung einiger Rollen auf globaler Ebene gehört", heisst es im englischen Statement.

Wie es mit dem Schweizer Standort weitergeht, ist offen. Investitionen in Bereiche mit hoher Priorität würden kosten und "harte Entscheidungen" fordern, heisst es im Pressstatement unspezifisch. Klar ist, dass Google im kostspieligen Bereich KI weiter um die Vorherrschaft kämpft.

Was das für die Zoogler heisst, wird sich noch zeigen müssen. Stelleneinsparungen sind an einem Hochlohnstandort besonders effizient. In den Kreisen der Zoogler kursieren derzeit die Befürchtungen, dass man verschiedene Tätigkeiten nach Osteuropa auslagert, wie inside-it.ch erfahren hat.