Google Schweiz entlässt weitere Mitarbeitende

Im Januar kündigte Google einen weltweiten Stellenabbau an. 12'000 Stellen wurden gestrichen. Auch in der Schweiz gab der Konzern Entlassungen bekannt. Wie wir aus Zoogler-Kreisen erfahren hatten, haben 250 Mitarbeitende ihre Stelle verloren. Das sind rund 5% aller 5000 Angestellten von Google in Zürich. Die Zoogler hatten zuvor mit einem Walkout gegen die Massenentlassung protestiert. Im März gab Google Schweiz bekannt, die entsprechende Konsultationsphase sei abgeschlossen, die betroffenen Mitarbeitenden seien informiert worden.