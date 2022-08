Google wird bald Nachbar von AWS am Zürcher Seeufer

Das Seeufer entlang des General-Guisan-Quais und des Mythenquais ist eine begehrte Adresse in der Stadt Zürich. Dort befinden sich unter anderem seit langem der Hauptsitz von Swiss Re und Zurich Versicherungen. Auch Google wird dort zukünftig eine neue Adresse haben.

Laut einem Bericht des 'Tages-Anzeigers' (Paywall) wird Google am General-Guisan-Quai 26 einziehen. Das dortige, vom Architekten Jacques Schader geplante Gebäude wurde von IBM in Auftrag gegeben und 1973 fertiggestellt. Dort befand sich der Schweizer IBM-Hauptsitz, bis das Unternehmen 1996 einen Neubau in Zürich-Altstetten bezog. Heute gehört das Bürogebäude zum Inventar der schützenswerten Bauten der Stadt Zürich.

Im Auftrag der Zürich Versicherungs-Gesellschaft baut die Bauunternehmung Porr derzeit die Liegenschaft um. Laut den für die Planung verantwortlichen Fischer Architekten soll eine "innovative Sanierung unter Berücksichtigung der denkmalgeschützten Bausubstanz eines spätmodernen Gebäudes" erfolgen. Abgeschlossen werden soll diese im Oktober 2022. Google bestätigt auf unsere Anfrage, dass man ab dem Jahr 2024 ins sogenannte Schader-Haus einziehen werde.

Es ist die nächste Expansion in Zürich – schweizweit beschäftigt der Konzern aktuell laut eigenen Angaben rund 5000 Mitarbeitende aus 85 Nationen. Der hiesige Standort sei das grösste Entwicklungszentrum ausserhalb der USA. Ende Juni wurden zuletzt die Büroräumlichkeiten an der Europaallee offiziell eingeweiht. Neben diesen und dem ersten grossen Standort auf dem Hürlimann-Areal verfügt Google bereits über weitere Räumlichkeiten in der Stadt Zürich. Ende 2022 sollen in einem nächsten Schritt Teile des Du-Nord-Gebäudes direkt beim Hauptbahnhof bezogen werden.