Google Schweiz: Antlanger-Winter übernimmt endgültig

Google hat eine neue permanente Chefin für Google Schweiz bestimmt. Es handelt sich um Christine Antlanger-Winter. Sie hat die Schweizer Niederlassung bereits seit dem letzten November geleitet, nachdem der frühere Country Director Patrick Warnking zum neuen Osteuropa-Chef bestimmt wurde. In Zukunft wird Antlanger-Winter sowohl für das Geschäft in der Schweiz als auch in der Region Schweiz und Österreich verantwortlich sein.

Der neue Titel von Christine Antlanger-Winter in voller Länge ist Country Director Google Switzerland und Regional Director Switzerland and Austria. Sie arbeitete ab Dezember 2018 als Country Director von Google Austria. Zuvor war sie CEO der Media-Agentur Mindshare mit Sitz in Wien, wo sie ab 2003 die Digital-Agenden aufbaute und zuletzt das Gesamtgeschäft verantwortete. Sie hat einen Abschluss als Diplom-Ingenieurin in Software Engineering im Bereich Medientechnik und -design.