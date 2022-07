Google verschiebt Cookie-Aus erneut

Es ist bereits die zweite Verschiebung des Termins: Weder 2022 noch 2023 will Google dem Werbe-Cookie den Garaus machen, nun soll es erst 2024 soweit sein. "Wir werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 damit zu beginnen, Cookies von Drittanbietern in Chrome auslaufen zu lassen", teilt das Unternehmen in einem Blogpost mit.