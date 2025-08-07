Hacker erbeuten 6,4 Millionen Kundendaten von Bouygues Telecom

7. August 2025 um 11:34
image
Foto: zVg

Kurz nach Orange trifft erneut ein Cyberangriff einen grossen französischen Telco. Ein Viertel der Kundenbasis von Bouygues ist betroffen.

Der französische Telekomkonzern Bouygues Telecom hat einen Cyberangriff bestätigt. Laut Mitteilung wurde der Angriff am 4. August festgestellt. Dabei sei es "unbefugten Dritten" gelungen, Zugriff auf personenbezogene Daten von Kundenkonten zu erlangen.
Betroffen sind 6,4 Millionen Kundinnen und Kunden – das ist rund ein Viertel der Abonnementsbasis von Bouygues in Frankreich. "Die betroffenen Datenkategorien sind Kontaktdaten, Vertragsdaten, Personenstandsdaten oder Unternehmensdaten, wenn Sie Gewerbetreibender sind, sowie IBAN-Nummern", so der Konzern. Bankkartennummern oder Passwörter der Konten seien hingegen nicht offengelegt worden. Alle Kunden und Kundinnen würden umgehend benachrichtigt.
Zur Art des Cyberangriffs machte Bouygues Telecom keine Angaben. "Die Situation wurde von den technischen Teams von Bouygues Telecom so schnell wie möglich gelöst und alle notwendigen zusätzlichen Massnahmen ergriffen." Ausserdem sei die französische Cybersecurity-Behörde CNIL informiert und eine Anzeige bei den Justizbehörden eingereicht worden.
Bouygues ist bereits der zweite grosse französische Telco, der innert kurzer Zeit ins Visier von Hackern geraten ist. Am 25. Juli wurde Orange ebenfalls Opfer eines Cyberangriffs, der zu Störungen bei Services und Plattformen führte. Dort gab es gemäss Unternehmen aber keine Hinweise darauf, dass interne Daten oder Kundendaten abgezogen wurden.

image


