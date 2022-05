Hacker veröffentlichen erneut sensible Schweizer Gesundheitsdaten

Die Ransomware-Bande Lockbit hat sich zu einem Angriff auf eine Arztpraxis in Appenzell bekannt. Heute, 9. Mai, haben die Cyberkriminellen ein Paket mit angeblich erbeuteten Daten ins Darknet gestellt. Darunter befinden sich erneut sensible Patientendaten, wie inside-it.ch bei der Durchsicht festgestellt hat. Erneut deshalb, weil Lockbit bereits einen Angriff auf Neuenburger Arztpraxen im März 2022 für sich beansprucht hatte. Die Bande scheint verstärkt Schweizer Gesundheitseinrichtungen ins Visier zu nehmen.

Aus jenem Angriff im März waren im Anschluss tausende Patientenakten geleakt worden. Wie die Gruppenpraxis in La-Chaux-de-Fonds später mitteilte, seien vermutlich über 20'000 Personen betroffen. Das Datenleck aus dem Angriff auf die Praxis in Appenzell dürfte nicht ganz dasselbe Ausmass haben. Doch wie ein erster Einblick von inside-it.ch in die im Darknet publizierten Daten zeigt, befinden sich darunter womöglich hunderte Dokumente, die persönliche Daten von Patientinnen und Patienten betreffen.