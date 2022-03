Hat Südkorea dank Deepfake einen neuen Präsidenten?

Während wir vor nur 3 Wochen noch fragten " Wann kommen die ersten Deepfake-Politikerinnen? ", kennen wir heute die Antwort: Genau jetzt.

Eine kurze Rückschau: Eine Peer-Review-Studie der Unis Lancaster und Berkeley hatte untersucht, ob und wie gut richtige Gesichter von Deepfakes unterschieden werden können. Die Ergebnisse zeigten einerseits, dass der Mensch nicht mehr in der Lage ist, zwischen Original und Fälschung zu unterscheiden. Andererseits bewiesen die Forscher, dass Deepfake-Gesichter vertrauenswürdiger sind als echte.

Aufgrund der Ergebnisse stellten wir die These auf, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis Deepfake-Gesichter in Marketing und Politik auftauchen würden. Allerdings rechneten wir dabei eher mit Monaten oder Jahren, als mit Tagen.

Laut dem ' Wall Street Journal ' war rund um die Präsidentschaftswahlen in Südkorea, die am 9. März 2022 stattfanden, erstmals ein "Deepfake-Kandidat" im Einsatz. Er sollte dabei helfen, jüngere Wählerinnen und Wähler an die Urnen zu locken.

"Deepfake"-Kandidat gewinnt Wahlen äusserst knapp

Zu diesem Mittel griff Yoon Suk-yeol, koservativer Kandidat der Oppositionspartei Südkoreas. Er trat in über 80 verschiedenen Onlinevideos als AI Yoon, als "Artifial Intelligence Yoon", auf. Mit dem Digital Twin des Politikers sollte, kein Witz, "die menschliche Seite von Yoon gezeigt werden, nicht das strenge Bild, das er im Fernsehen vermittelt", zitiert das 'WSJ' den Kampagnenleiter.

Wie es im Bericht weiter heisst, habe AI Yoon in 30-Sekunden-Videos Wählerfragen "beantwortet", die über 70'000 Kommentare generiert haben. Für die Videos haben Wahlkampfmitarbeitende des Politikers ein Skript für den Avatar geschrieben, das dieser dann vorgetragen hat. Um dies zu ermöglichen, hatte der Politiker selbst zwei Tage in einem Tonstudio verbracht und 3000 Sätze in ein Mikrofon gesprochen. Er war darüber hinaus laut 'WSJ' vor einem Greenscreen aufgenommen worden, wo eine Kamera sein Blinzeln, seine Lippenbewegungen und seinen Gesichtsausdruck erfasst hat.

Yoon Suk-yeol, Foto: 대한민국 대법원 / Wikipedia