Hausmitteilung: Neues Jahr, neue Kolumnisten

Zum neuen Jahr stossen zwei renommierte Persönlichkeiten zum bestehenden Kolumnisten-Team. Wir freuen uns, dass Marc Steiner, Richter am Bundesverwaltungsgericht, und Andy Fitze, KI-Experte und Gründer von Swiss Cognitive – "The Global AI Hub" neu jeweils quartalsweise für uns schreiben.

Fitzes Kolumne heisst "Andy’s AI Almanac" und dreht sich, wie der Name schon sagt, um die rasanten Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz.

Marc Steiner leitet neben seiner Richtertätigkeit die Fachgruppe Public Procurement an der Berner Fachhochschule und ist Experte für das öffentliche Beschaffungswesen. Darum geht es in seiner Kolumne "Make or Buy".

Wir freuen uns, dass die wichtigen Themen Künstliche Intelligenz und öffentliche Beschaffung auf inside-it.ch durch die Stimmen der beiden Persönlichkeiten zusätzliches Gewicht erhalten.