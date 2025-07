IBM Schweiz zu Erfolgsfaktoren von KI-Projekten

Der Erfolg von KI-Projekten in Unternehmen steht und fällt mit qualitativ hochwertigen Daten und einer adäquaten IT-Infrastruktur. Diese Meinung äusserten Vertreter von IBM Schweiz an einem Treffen mit Medienvertretern in Zürich. Beide Faktoren seien eine Herausforderung für die Kundinnen und Kunden in der Schweiz, doppelten die Manager nach.