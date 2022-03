IFS und Bearingpoint gründen Service Provider

Gemeinsam mit seinem Partner Bearingpoint gründet der ERP-Anbieter IFS ein Joint Venture. Arcwide soll offiziell im April 2022 an den Start gehen und will auch in der Schweiz aktiv sein, wie es in einer Mitteilung heisst. Demnach will sich das neue Unternehmen auf Technologien und Services rund um die IFS Cloud kümmern. CEO des neuen Unternehmens ist Philippe Chaniot. Er amtete zuletzt seit 2011 als Partner bei Bearingpoint und war davor viele Jahre bei Accenture, zeigt sein Linkedin-Profil.

Arcwide werde branchenübergreifend agieren. Ziel sei es, Kunden ein Komplettangebot aus einer Hand zur Verfügung zu stellen – vom Kaufzeitpunkt der IFS Cloud bis hin zur Identifikation und Erschliessung von Wertschöpfungs-Potenzialen, heisst es weiter. Zu den Services gehören demnach das Value Assessment, die Realisierung von Managed Services und weitere Dienstleistungen, die kritisch für die Business-Transformation sind. In der Mitteilung genannt werden etwa Trainings und Change-Management.

2021 hat der ERP-Anbieter IFS Cloud eingeführt. "Seitdem wird immer deutlicher, dass wir investieren und unsere Kapazitäten erweitern müssen", sagt Michael Ouissi, Chief Customer Officer bei IFS. Bearingpoint sei bereits viele Jahre ein wichtiger Partner von IFS. "Die Ausweitung unserer Zusammenarbeit ist ein logischer Schritt", fügt er an.