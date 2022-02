IKRK: Es handelt sich um einen "zielgerichteten Cyberangriff"

Beim Cyberangriff auf das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) soll es sich um ein "ausgeklügeltes" und "zielgerichtetes" kriminelles Werk gehandelt haben. Sensible Daten seien aber bis jetzt nicht an die Öffentlichkeit gelangt.

In einem offenen Brief schreibt IKRK-Generaldirektor Robert Mardini: "Wir wissen, dass der Angriff gezielt war, weil die Angreifer Code erstellt haben, der ausschliesslich für die Ausführung auf den betroffenen IKRK-Servern entwickelt wurde, eine Technik, von der wir glauben, dass sie entwickelt wurde, um die Aktivitäten der Hacker vor der Entdeckung und anschliessenden forensischen Untersuchungen zu schützen."

Die Schadsoftware sei mit ausgeklügelten Verschleierungstechniken versteckt worden. Danach hätten sich die Hacker als legitime Nutzer ausgegeben und sich so vor einer Entdeckung geschützt.

In einem separaten Update zum Angriff nennt das IKRK weitere Details zum Vorgehen der Angreifer: "Die Anti-Malware-Tools, die wir auf den betroffenen Servern installiert hatten, waren aktiv und konnten einige der von den Angreifern verwendeten Dateien erkennen und blockieren. Die meisten der eingesetzten bösartigen Dateien waren jedoch speziell dafür konzipiert, unsere Anti-Malware-Lösungen zu umgehen, und erst als wir im Rahmen unseres geplanten Verbesserungsprogramms fortschrittliche EDR-Lösungen (Endpoint Detection and Response) installierten, wurde dieses Eindringen entdeckt." Eingedrungen seien die Angreifer über eine "ungepatchte kritische Schwachstelle in einem Authentifizierungsmodul". Die Lücke "CVE-2021-40539 " betrifft eine Passwortverwaltungs- und Single-Sign-On (SSO)-Lösung des indischen Unternehmens Zoho. "Diese Schwachstelle ermöglicht es böswilligen Cyber-Akteuren, Web-Shells zu platzieren und Aktivitäten nach der Ausnutzung durchzuführen, wie z. B. die Kompromittierung von Administrator-Anmeldeinformationen, laterale Bewegungen und die Exfiltration von Registrierungs- und Active-Directory-Dateien."