Im nächsten Jahr kommt die Schweizer Hochschul-Cloud

Switch wird direkter Nachbar von AWS: Lupfig im Kanton Aargau ist einer der Standorte, die für eine Hochschul-Cloud bezogen werden. Der zweite befindet sich in Schlieren im Kanton Zürich, beide Rechenzentren werden von Green betrieben. Mit "Switch Cloud" werde ein neues Angebot geschaffen, das auf die Bedürfnisse des Schweizer Bildungs-, Forschungs- und Innovationssystems (BFI) zugeschnitten sei, heisst es in einer Mitteilung der Stiftung.

In einer strategischen Partnerschaft mit Phoenix Systems, Green und IBM sollen in der zweiten Jahreshälfte 2023 erste Projekte auf der Cloud realisiert werden. Die Wahl sei auf die beiden Standorte gefallen, weil die 3 Unternehmen langjährige Technologiepartner von Switch seien, erklärt Sprecher Roland Eugster auf unsere Anfrage. "Zudem bietet uns Green eine ISO-zertifizierte Umgebung."

Die geplante Cloud richte sich vor allem an die "Schweizer Forschungs- und Innovationsgemeinschaft", so Eugster. "Dazu gehören zum Beispiel auch Universitätsspitäler. Grundsätzlich steht ein Zugang allen Angehörigen von Bildungs- und Forschungseinrichtungen offen, also auch Lehrenden und Studierenden." In der Cloud sollen "schützenswerte und besonders schützenswerte Daten" gehostet werden, "Personendaten, Gesundheitsdaten, Geschäftsgeheimnisse, Entdeckungen, Neuentwicklungen, potenzielle Patente oder Marken".

Der Zugang werde über die Edu-ID geregelt und sei nicht an die Edulog-ID gekoppelt. "Edulog ist die Identitätslösung der Primar- und Sekundarstufen", erklärt Eugster. Switch und Educa würden aber gemeinsam an der Kompatibilität der beiden Identitätslösungen arbeiten.

Der Anstoss für eine Switch Cloud sei von den Hochschulen gekommen. Welche genau, nennt Eugster nicht. "Im Rahmen des Aufbaus der Cloud arbeiten wir sehr eng mit ihnen und weiteren Partnern zusammen." Für die Sicherheit sei Switch-CERT im Austausch mit dem NCSC und "Teil eines globalen Netzwerks für den Austausch von Warnmeldungen und Know-how über Cyberbedrohungen", betont Eugster. Abhängig vom Wachstum der Cloud-Lösung sei geplant, einen weiteren Standort in der Romandie zu suchen.