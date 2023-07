Im Oktober ist Supportende für Windows 11 21H2

Microsoft hat angekündigt, dass einige weitverbreitete Windows-11-Versionen am 10. Oktober 2023 das Ende ihrer Supportzeit erreichen. Das heisst, dass Microsoft danach keine Security-Updates mehr für diese Versionen liefern wird.

Es geht um die 2021 von Microsoft herausgebrachten Versionen 21H2 von Windows Pro, Home, Pro Education, Pro for Workstations und SE von WIndows 11.

Die 21H2-Versionen von Windows 10 haben bereits am 13. Juni den "End of Support"-Zeitpunkt erreicht. Die aktuelle und letzte Version 22H2 von Windows 10 wird noch bis Oktober 2025 unterstützt, die Version 22H2 von Windows 11 dagegen nur bis Oktober 2024. In diesem Herbst wird Microsoft aber wieder eine neue Version veröffentlichen.