IMS Software ernennt neuen CEO

IMS Software aus Ittigen hat einen Wechsel an der Unternehmensspitze bekanntgegeben. Ab Januar 2023 verantwortet Alexander Meyer den Posten des CEO, der derzeit noch Kurt Rüegg innehat. Dieser habe den Software­an­bieter in den letzten 20 Jahren "massgeblich geprägt und aufgebaut", heisst es in einer Mitteilung zum Sesselwechsel. Rüegg arbeitete bei IMS in verschie­den­sten Führungspositionen . Er wird der Firma in den nächsten Jahren noch als Bereichsleiter Dienste zur Seite stehen.

Alexander Meyer, sein Nachfolger für die operative Führung, ist laut IMS seit rund 25 Jahren in der IT-Branche tätig. Davon rund 10 Jahre im SAP-Umfeld und anschliessend in unterschiedlichen Management Positionen. Nebst dem Studium in "Technischer IT" hat der 49-jährige Aargauer ein MBA mit Ver­tiefung "International Management" sowie Führungs- und Strategie-Aus­bil­dungen an der Harvard Business School in Boston absolviert.

IMS ist auf die Entwicklung von Individualsoftware spezialisiert und gehört zur Brim Group. Das Unternehmen beschäftigt laut der eigenen Website 47 Mitarbeitende.