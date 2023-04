In Frankreich soll eine europäische Konkurrenz zu Big Tech entstehen

Der Gründer von OVHCloud, Octave Klaba, hat Übernahmegespräche für eine Mehrheitsbeteiligung an Qwant bestätigt. Die 2013 in Paris lancierte Suchmaschine wurde von Präsident Macron einst als "Frankreichs Google" angepriesen und ist in zahlreichen Sprachen, darunter Deutsch, verfügbar. Doch obwohl Frankreich Qwant zur Standard-Suchmaschine für die öffentliche Verwaltung machte, konnte das Unternehmen laut 'Reuters' nie entscheidende Marktanteile gewinnen.