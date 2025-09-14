In sechs Schritten zum digitalen Arbeitsplatz

Unternehmen wollen mit moderner Technologie flexibler arbeiten, Mitarbeitende besser vernetzen und Prozesse verschlanken. Doch viele Projekte verlaufen holprig. Systeme werden parallel genutzt, Daten liegen verteilt, Prozesse sind nicht abgestimmt.

Das Resultat: teure Investitionen in Tools, die im Alltag kaum genutzt werden. Dabei ist nicht die Technik schuld, sondern fehlende Struktur, mangelnde Kommunikation und unzureichende Einbindung der Menschen.

Aus der Erfahrung vieler Projekte hat sich bei Netrics ein Modell herauskristallisiert, das diese Hürden adressiert. In sechs klaren Schritten lässt sich ein digitaler Arbeitsplatz so einführen, dass er nicht nur technisch funktioniert, sondern von den Mitarbeitenden akzeptiert und gern genutzt wird.

Schritt 1: Inspiration

Eine Veränderung beginnt nicht mit einem Tool, sondern mit einem klaren Bild der Möglichkeiten. Im Netrics Experience Center sehen Führungskräfte und Mitarbeitende, wie moderne Zusammenarbeit funktioniert: ein Dokument in Echtzeit mit Kolleginnen und Kollegen bearbeiten, Meetings ohne Medienbrüche durchführen, Informationen an einem zentralen Ort finden.

Diese konkrete Erfahrung schafft Begeisterung und Inspiration. Statt abstrakter Konzepte entsteht ein greifbares Bild davon, wie die eigene Arbeitsumgebung in Zukunft aussehen kann.

Schritt 2: Assessment

Ohne Analyse bleibt jede Veränderung Stückwerk. Deshalb folgt im nächsten Schritt eine detaillierte Bestandsaufnahme: Welche Systeme sind im Einsatz? Wie laufen Geschäfts- und IT-Prozesse aktuell? Welche Erwartungen, Sorgen und Verbesserungsvorschläge bringen Mitarbeitende mit?

Die Kombination aus technischer Analyse und Mitarbeitergesprächen liefert wertvolle Erkenntnisse. Eine Gap-Analyse zeigt, wo es Lücken gibt – und wo die grössten Chancen liegen.

Schritt 3: Evaluation

Auf Basis dieser Ergebnisse wird ein realistisches Zielbild entwickelt. Verschiedene Szenarien zeigen, wie der digitale Arbeitsplatz konkret aussehen kann und welche Technologien dafür nötig sind.

Eine transparente Kosten-Nutzen-Rechnung macht klar, welche Investitionen welchen Effekt bringen. Besonders praktisch: Pro Mitarbeitenden und Monat fällt ein fixer Betrag für den Workplace an – von CAPEX zu OPEX also. Entscheidungen basieren so nicht mehr auf Bauchgefühl, sondern auf Fakten. Damit wird die Grundlage für ein gemeinsames Commitment gelegt – sowohl im Management als auch bei den Mitarbeitenden.

Schritt 4: Engagement

Technische Lösungen lassen sich einkaufen – Akzeptanz nicht. Deshalb werden Mitarbeitende in dieser Phase aktiv einbezogen. In Workshops werden Herausforderungen gesammelt, Pain Points offen diskutiert und Erwartungen abgeglichen.

So entsteht ein detailliertes Lösungskonzept, das nicht nur technisch stimmig ist, sondern auch kulturell passt.

Schritt 5: Adoption

Die Einführung des digitalen Arbeitsplatzes erfolgt bewusst schrittweise. Statt alle Tools gleichzeitig auszurollen, werden Pilotbereiche definiert. Hier zeigt sich früh, was funktioniert und wo nachjustiert werden muss.

Parallel dazu werden Mitarbeitende kontinuierlich geschult. Ein transparenter User-Adoption-Plan macht Fortschritte sichtbar und gibt Orientierung.

Schritt 6: Enhancement

Ein Workplace ist kein einmaliges, in sich abgeschlossenes Projekt. Rahmenbedingungen ändern sich, neue Anforderungen entstehen, Technologien entwickeln sich weiter. Deshalb gehört zum bewährten Vorgehen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung.

Das kann heissen, bestehende Prozesse zu optimieren, neue Sicherheitsmassnahmen zu integrieren oder den Arbeitsplatz um Künstliche Intelligenz und Data Analytics zu ergänzen. So wächst er mit dem Unternehmen und stiftet auch langfristig Nutzen.

Fazit: Bewährtes Vorgehen statt Experimente

Unsere Überlegungen zeigen: Die Einführung eines digitalen Arbeitsplatzes muss nicht unnötig kompliziert sein. Das sechsstufige Vorgehen hat sich in zahlreichen Projekten bewährt, weil es alle relevanten Faktoren berücksichtigt: Technologie, Prozesse und vor allem die Menschen.

Wer diesen strukturierten Weg geht, vermeidet teure Fehlversuche und schafft einen digitalen Arbeitsplatz, der Produktivität steigert und Zusammenarbeit erleichtert.