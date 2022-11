Inacta ernennt neuen CEO

Bei Inacta, einem auf Krypto-Geschäftsmodelle spezialisierten IT-Berater aus Zug, kommt es Ende Jahr zu einem Wechsel an der Spitze. Gemäss einer Mitteilung des Unternehmens wird Alexander Bojer ab dem 1. Januar 2023 die Rolle des CEO übernehmen. Er wurde in die Gruppenleitung der Firma gewählt und soll das Führungsteam rund um Ralf Glabischnig und Marco Bumbacher ergänzen. Die beiden haben das Unternehmen 2009 zusammen gegründet.

Als neuer CEO soll Bojer künftig das operative Kerngeschäft im Bereich Consulting und Product Development weiter vorantreiben. Glabischnig werde sich auf das weitere Wachstum der Inacta Ventures fokussieren und sich um die Entwicklung der Gruppe kümmern. Bumbacher werde weiterhin die Corporate Functions leiten sowie als COO tätig sein, heisst es von Inacta.

Gemäss seines Linkedin-Profils war Alexander Bojer von 2002 bis 2013 in der Unternehmensberatung tätig, unter anderem für Accenture und The Boston Consulting Group (BCG). Seit 2014 hat er mehrere Technologiestartups mitgegründet und war zuletzt als CEO für den Aufbau des Gesundheits-Startups Well verantwortlich, wo er im Juni dieses Jahres gekündigt hat.