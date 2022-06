Neuer Chef für Gesundheits-App "Well"

Bei Well Gesundheit kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Alexander Bojer hat sich entschieden, seine Position als CEO abzugeben. Bojer ist seit der Gründung im März 2021 dabei. Der Betriebswirt und ehemalige Unternehmensberater werde eine "neue Herausforderung im Bereich Startup Building und Entrepreneurship" annehmen, wie das Unternehmen mitteilt. Der Verwaltungsrat bedauert in der Mitteilung Bojers Entscheidung.

Die Aufgaben als CEO wird Anfang Juli Mario Bernasconi übernehmen. Bernasconi ist seit vergangenem Herbst als Head of Business Development and Partnerships Teil des Management-Teams. Der Ökonom und ehemalige Banker war unter anderem mehrere Jahre beim Krankenversicherer Sympany tätig, wo er in der Geschäftsleitung den Bereich Produkte & Services verantwortete.

Mario Bernasconi.

Well ist eine App-basierte digitale Gesundheitsplattform, die Zugang zu einem Netzwerk von Leistungs­er­bringern bietet. Es ist ein Joint-Venture der Krankenversicherer CSS und Visana, des Telemedizin-Anbieters Medi24 sowie der Online-Apotheke Zur Rose-Gruppe. Neu kündigten auch Galenica und Aevis Victoria an, sich an der Gesundheits­plattform zu beteiligen. Gemeinsam mit den 4 Gründungspartnern wollen die beiden Firmen als neue Aktionäre künftig eine führende Rolle beim weiteren Ausbau des Unternehmens einnehmen, erklärten die beiden Firmen.

Anfang Mai erklärte Well Gesundheit , dass eine Test-Phase erfolgreich verlaufen sei und man die App national und für eine breite Öffentlichkeit ausrollen werde.