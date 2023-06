Inventx ernennt Reto Zeidler zum Head of Cyber Security

Das IT-Haus Inventx hat einen neuen Head of Cyber Security ernannt. Ab dem 1. Juni wird Reto Zeidler auf dieser Position sitzen und die Leitung und den Ausbau der Cyber Security Services verantworten. Der Bereich wurde dafür als eigenes Cluster innerhalb der Technology Services geschaffen, wozu auch das hauseigene Security Operation Center (SOC) des IT-Dienstleisters zählt.

Das SOC soll stärker mit bestehenden Services wie etwa Cloud, Workplace, Open Finance Plattform oder Managed Applications verknüpft werden, heisst es von Inventx auf Anfrage. Die Firma spricht von einer Schärfung des Portfolios, zu der auch eine Ausweitung der Security-Beratungs-Leistungen gehört.

Reto Zeidler stösst von Digitalisierungsberater Pragmatica zu Inventix. Zuvor war er knapp 2 Jahre als Leiter der Managed Services und Mitglied der Geschäftsleitung beim IT-Security-Unternehmen Ispin tätig. Zeidler ist Mitglied der Information Security Society Switzerland (ISSS) und der Cloud Security Alliance. An der Hochschule Luzern (HSLU) doziert er zu IT-Sicherheit.

Kürzlich hat Inventx auch die Position des Chief Information Security Officer (CISO) neu ausgeschrieben, die seit Februar 2020 von Florian Scharf bekleidet wurde. Dieser wird das Unternehmen verlassen, wie Inventx bestätigt. Mit der Personalie des Head of Cyber Security habe der Wechsel aber nichts zu tun, so das IT-Haus. Der CISO ist für das interne Information Security Management verantwortlich, der Head of Cyber Security für das Security-Geschäft.

Inventx beschäftigt an den Standorten in Chur, Zürich-Flughafen, St. Gallen und Bern 400 Mitarbeitende. Das eigentümergeführte Unternehmen bietet Applikations-, IT- und Cloud-Lösungen für die Finanz- und Versicherungsindustrie.