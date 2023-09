IT-Logix expandiert nach Basel

Der Berner Business-Intelligence-Dienstleister IT-Logix hat in Basel einen dritten Standort eröffnet. Er kommt zu den bestehenden Niederlassungen in Bern, wo sich der Hauptsitz befindet, und Zürich hinzu.

"Nachdem wir in der Region Basel seit einigen Jahren aktiv sind, wollen wir mit der Eröffnung des neuen Standorts die Nähe zu unseren Kunden stärken", lässt sich Samuel Rentsch, Co-CEO, CCO und Partner von IT-Logix, in der Mitteilung des Unternehmens zitieren. Zu den bestehenden Kunden in der Region Basel gehören beispielsweise das Universitätsspital Basel und die Bell Food Group.

Ein weiteres Anliegen des Unternehmens ist die Rekrutierung. Man erhoffe sich eine Stärkung der Arbeitgebermarke in Basel, so Rentsch. Der neue Standort soll im Laufe der Zeit personell weiter ausgebaut werden.