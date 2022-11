IT-Tochter der Berner Kantonalbank tauscht CEO aus

Im Frühling dieses Jahres hat Aity mit rund 230 Mitarbeitenden den Betrieb aufgenommen . 150 davon sind ehemalige DXC-Angestellte, 80 sind Mitarbeitende der Berner Kantonalbank (BEKB), als deren IT-Tochter Aity fungiert.

Nur ein knappes halbes Jahr später verlässt Christoph Lanz, der bisherige CEO, das Unternehmen. "Der Wechsel erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen aufgrund unterschiedlicher Auffassung über die strategische Ausrichtung der BEKB-Tochtergesellschaft", heisst es in der Mitteilung vom Freitagabend.

Die Nachfolge tritt der bisherige Stellvertreter Pascal Eugster an, "interimistisch, neben seiner Funktion als Leiter Entwicklung", wie es weiter heisst. Die Nachfolge von Lanz würde zeitnah in die Wege geleitet, so die BEKB.

Lanz war vor seiner Ernennung zum Chef der IT-Tochter 5 Monate Projektmanager bei der BEKB. Zuvor arbeitete er fast 17 Jahre als CIO bei der Krankenkasse Visana. Pascal Eugster ist seit Juni 2022 im Unternehmen und arbeitete zuvor unter anderem als Head of Digital Banking bei Netcetera und CIO bei der Basler Kantonalbank.