iWay knackt beim Umsatz 40-Millionen-Grenze

Der Internetanbieter iWay vermeldet ein "Rekordergebnis". Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2022 um 10,1% auf 40,6 Millionen Franken. Diese Grenze habe man zum ersten Mal geknackt, jubelt das Unternehmen in der Mitteilung. "Diesen Sprung verdanken wir nicht zuletzt unseren anhaltenden Investitionen in die Vermarktung unserer Dienstleistungen", heisst es dort. Ebenso erfreulich sei der Zuwachs von 22% beim Reingewinn, heisst es. Wie hoch dieser konkret ist, wollte CEO Markus Vetterli auf Nachfrage von inside-it.ch allerdings nicht verraten.

59% des Umsatzes oder 24 Millionen Franken machte das Unternehmen mit dem Kerngeschäft Internet, das sind 6,5% mehr als im Vorjahr. Weitere 20% des Umsatzes entfallen auf Voip, der Rest verteile sich gleichermassen auf die Bereiche Datacenter und TV, erklärte Vetterli im Gespräch. Insgesamt habe man 55% im B2C- und 45% im B2B-Geschäft umgesetzt. Bei letzterem "haben wir gegenüber dem Vorjahr rund 2% verloren", so Vetterli.

500'000 gesperrte Swisscom-Anschlüsse sind für iWay problematisch

Fürs laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet iWay ein moderateres Wachstum als das eben verkündete. Gründe dafür seien einerseits der gesättigte Markt im Internet-Segment, andererseits aber auch die Problematik bei der Verzögerung des Ausbaus der Glasfaser-Infrastruktur seitens Swisscom. Dort sind aktuell 500'000 Anschlüsse gesperrt und dürfen nicht vermarktet werden.

Diese Sperrung der Anschlüsse komme zum falschen Zeitpunkt, so Markus Vetterli. Man hätte durchaus den einen oder anderen Kunden aus der "UPC-Welt" gewinnen können, was nun aber nicht möglich sei. "Aus technischer Sicht bin ich glücklich, dass Swisscom nun auf Point-to-Point umbaut", so Vetterli, aus Business-Sicht ist er es eher weniger, wie er durchblicken lässt. Nun gehe es darum, "abzuwarten, wie schnell Swisscom mit dem Umbau vorwärts macht".

Wachstumsfelder sieht Vetterli im Voip- und Mobile-Bereich. Beim Gewinn erwartet er hingegen Stagnation, vor allem wegen des Margendrucks und weil die Kundenneugewinnung immer teurer werde.