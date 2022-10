Jetzt liegt mit "Matter" der erste Smart-Home-Standard vor

Smart-Home-Hersteller und -Zubehörlieferanten können ab sofort ihre Produkte für die Version 1.0 von Matter zertifizieren lassen. Wie die in Kalifornien ansässige Connectivity Standards Alliance (CSA) mitteilt, ist der Matter-1.0-Standard und das Zertifizierungsprogramm dazu soeben veröffentlicht worden. Hinter der CSA steht nach eigenen Angaben eine Community von über 550 Technologieunternehmen, der Huawei, Infineon und Ikea genauso angehören wie Apple, Google, Amazon und Samsung. Sie alle bemühen sich um offene Standards für das Internet der Dinge (IoT). Zu den Matter-Initiatoren zählen rund 280 der CSA-Mitglieder.

Mit der nun vorliegenden Matter-Version sollen sich über autorisierte Testlabore IoT-basierte Produkte zertifizieren lassen. Entsprechende Test-Tools seien genauso verfügbar wie ein quelloffenes Software Development Kit (SDK), das bei Github hinterlegt ist. Matter basiert auf den Netzwerktechnologien Wi-Fi und Thread, andere Funkstandards seien nur über eine LAN-Bridge in ein Matter-Netzwerk einzubinden, schreibt 'Heise'. Mit den Worten "Matter und Thread lösen Interoperabilitäts- und Konnektivitätsprobleme in Smart Homes, so dass sich die Hersteller auf andere wertschöpfende Innovationen konzentrieren können", liess sich Vividh Siddha, Präsident der Thread Group, zitieren.

Damit adressiert Matter als Kommunikationsstandard eines der zentralen Probleme der Smart-Home-Welt: Die Kompatibilität von Geräten verschiedener Hersteller. Nun sollen die Hersteller ihr Equipment anpassen und noch in diesem Jahr könnten marktreife Matter-Produkte vorliegen. Wie 'Heise' weiter festhält, werden CSA-Mitglieder kompatibles Zubehör während eines Launch-Events am 3. November in Amsterdam vorstellen. Die erste Version von Matter unterstütze Funktionen für Beleuchtung, Schalter, Heiz- und Kühltechnik, Ventilatoren, Fensterabdeckungen und Storen, Sicherheitssensoren, Türschlösser, Fernseher sowie Bridges.

Der Bericht beruft sich auf Informationen von CSA-Director Jon Harros, der sich dem Thema Matter kürzlich an der IFA in Berlin gewidmet habe. Dort sei der Standard einer der wichtigsten Messetrends gewesen, so ‘Heise’. Unklar sei aber, wie schnell Matter sich durchsetzen wird und mit wie viel Geräten Anfang November zu rechnen ist.

Bei den finalen Testrunden vor dem Wechsel von Matter 0.9 zu 1.0 hätten Hersteller rund 130 Produkte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen ins Rennen geschickt. Ob sie zum offiziellen Matter-Start marktreif seien, dürfe bezweifelt werden. Matter-Zubehör angekündigt, haben bisher Firmen, die bestehende Geräte via Firmware-Update mit Matter nachrüsten können. Entsprechende Updates haben etwa Amazon, Google, Samsung, Philips Hue, Wiz, Eve und Bosch versprochen. Google biete Zubehörentwicklern bereits eine Anleitung für das Matter-Upgrade und arbeite an einer neuen Home-App, die dem neuen Standard Rechnung tragen werde.