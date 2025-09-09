Jura führt KI-Chatbot "JurassIA" ein

Abo
Winterthur braucht weniger Geld für Schul-Tablets
An den Volksschulen der Stadt sind mittlerweile grossflächig iPads im Einsatz. Das dafür vorgesehene Budget von 4,5 Millionen Franken wurde nicht komplett ausgeschöpft.
Zum Pilotkanton Appenzell Ausserrhoden stossen zuerst weitere Kantone. Ab Ende Jahr soll der digitale Lernfahrausweis dann im ganzen Land verfügbar sein.
Der Regierungsrat hat rund 117 Millionen Franken für eine Geschäftsverwaltung der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichte gesprochen. Damit kann das Projekt "Helium" starten.
Im August hat die Zahl der arbeitslosen ICT-Fachkräfte schweizweit zugenommen. Auch in den grossen Kantonen zeigt sich das gleiche Bild.