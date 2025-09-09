Jura führt KI-Chatbot "JurassIA" ein

Der Kanton Jura hat mit "JurassIA" einen KI-Assistenten lanciert. Ab sofort steht er laut Mitteilung der Bevölkerung für Fragen zu den Dienstleistungen des Strassenverkehrsamts zur Verfügung. Der Chatbot kann in mehreren Sprachen antworten und verarbeite ausschliesslich öffentlich verfügbare Informationen, ohne dabei personenbezogene Daten zu speichern.

Nach einer Pilotphase plant der Kanton, den Chatbot auch in weiteren Verwaltungsbereichen einzuführen. Das Feedback der Bevölkerung werde dabei helfen, die Wirksamkeit der KI-Lösung zu messen und sie schrittweise auf andere staatliche Dienste auszuweiten. "Die Frage der Souveränität über die erforderliche Infrastruktur und die Daten ist ebenfalls ein wesentliches Element bei der Ausweitung dieses Tools auf sensiblere Daten unter Wahrung des gesetzlichen Rahmens für den Datenschutz", betont die Staatskanzlei.