Kalifornien erlaubt autonome Taxis mit zahlenden Fahrgästen

Die Anzahl selbstfahrender Fahrzeuge hat sich im US-Bundesstaat Kali­fornien im letzten Jahr mehr als verdoppelt . Nun haben die Google-Schwesterfirma Waymo und die General-Motors-Tochter Cruise grünes Licht für den Start ihrer kommerziellen Robotaxi-Dienste in Kalifornien erhalten. Voraussetzung sei allerdings, dass jeweils ein Sicher­heits­fahrer am Steuer sitzen muss, wie die Regulierungsbehörde CPUC mitteilte. Beide Unternehmen bieten inzwischen auch Fahrten an, bei denen der Fahrersitz leer bleibt, dürfen für diese jedoch – wie auch schon bis anhin – kein Entgelt verlangen.

Waymo darf seine selbstfahrenden Autos künftig in Teilen von San Francisco und des San Mateo County im Silicon Valley als kommerziellen Dienst betreiben. Die Taxis sind rund um die Uhr in Betrieb und erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Die Robotaxis von Cruise hingegen sollen in Zukunft zahlende Fahrgäste nachts zwischen 22.00 und 6.00 Uhr mit bis zu 50 Kilometern pro Stunde befördern können.