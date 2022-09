Kartellbehörden schauen bei Microsofts Riesen-Deal genauer hin

Die 75 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Game-Anbieters Activision Blizzard durch Microsoft wird offenbar von den Kartell-Behörden der EU und des Vereinigten Königreichs eingehend geprüft. Befürchtungen, der Deal sei wettbewerbswidrig und könnte Konkurrenten vom Zugang zum Blockbuster-Spiel Call of Duty ausschliessen, hätten sich erhärtet, schreibt die 'Financial Times'.

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) werde voraussichtlich noch in dieser Woche eine eingehende Untersuchung einleiten, so der Bericht. Gemäss den Quellen der Wirtschaftszeitung hat Microsoft bislang keine Massnahmen vorgeschlagen, um die Bedenken der Behörde auszuräumen.

Auch von den Wettbewerbshütern der EU soll die Übernahme vertieft geprüft werden, heisst es weiter. Man könne davon ausgehen, dass sich die Untersuchung in der EU in die Länge ziehen werde, schreibt die 'Financial Times' (Paywall). "Es ist ein grosser, schwieriger Deal", wird eine Person zitiert, die mit den Angelegenheiten in der EU vertraut sei.