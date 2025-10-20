Kaum Fortschritt bei KI in Schweizer Firmen

Die Unternehmen in der Schweiz kommen bei der Nutzung von KI in Geschäftsprozessen offenbar nicht voran. Laut dem vom Netzwerkausrüster Cisco publizierten "AI Readiness Index" hat sich die "KI-Readiness" hierzulande nur leicht erhöht. Gehörten im Vorjahr 8% der Firmen zur Spitzengruppe der am besten auf KI vorbereiteten Unternehmen, sind es in diesem Jahr 9%.

Auch die Anzahl der Unternehmen in der Kategorie der Verfolger ist in der Schweiz fast konstant geblieben. 2024 waren es 26%, jetzt sind es 27%, heisst es in dem Report. Damit seien in der Schweiz nur 36% der Unternehmen gut oder sehr gut auf KI-Anforderungen eingestellt, gerade mal 2% mehr als im letzten Jahr . Wie Cisco erklärt, liegt die Schweiz damit lediglich im europäischen Mittelmass.

Den Schweizer Firmen fehle es laut der Studie insbesondere an KI-Infrastruktur. Nur etwas mehr als ein Drittel (35%) hätten adäquate Technologie für KI-Anwendungen im Haus. Ein Grund dürfte sein, dass die Erwartungen an den wirtschaftlichen Nutzen von KI verhalten seien. Nur 23% der Unternehmen sind zuversichtlich, mit KI-Anwendungen neue Umsatzquellen erschliessen zu können.

Trotzdem seien die Unternehmen in der Schweiz laut der Studie durchaus ambitioniert: Über 80% hätten konkrete Pläne für die Entwicklung und den Einsatz von KI-Agenten. Weitere 37% würden erwarten, dass die KI-Agenten innerhalb des nächsten Jahres mit Mitarbeitenden zusammenarbeiten werden.

Der Geschäftsführer von Cisco Schweiz, Christopher Tighe, wünscht sich in einer Mitteilung zur Studie von den hiesigen Unternehmen mehr Mut. "KI ist längst kein Zukunftsthema mehr. Sie steht ganz oben auf der Agenda. Doch um vom europäischen Mittelmass in die Vorreiterrolle zu kommen, braucht es Mut zur Transformation und den Willen, neue Geschäftsmodelle zu erschliessen", sagt er.